Появились новые детали махинаций владельцев баров в Петербурге Полиция Санкт-Петербурга обнаружила цех по созданию контрафактного алкоголя для баров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга обнаружили цех по производству некачественного алкоголя, который подавался в местные бары под видом элитного, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Полицейские изъяли более 600 литров контрафактной алкогольной продукции, а также различные эссенции и добавки, которые преступники добавляли в разбавленный спирт, «создавая» тем самым якобы элитный виски и другую якобы дорогостоящую алкогольную продукцию. Оперативникам уголовного розыска удалось обнаружить это предприятие после проведенных обысков у владельцев баров Санкт-Петербурга, которые подозреваются в создании ОПГ.

Согласно данным МВД, этот цех являлся ключевым звеном мошеннической схемы, в рамках которой преступники действовали по методу консумации. Предприятие располагалось в двух гаражах на улице Руставели в Калининском районе города.

Предприятие входило в структуру мошеннической схемы и располагалось в двух гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции также обнаружили самогонный аппарат, а готовую к употреблению алкогольную продукцию, созданную кустарным способом, нашли в барах.

Бармены заполняли «паленым» алкоголем бутылки с «дорогими этикетками» и предлагали их клиентам, которые уже находились в алкогольном состоянии.

В ходе обысков было обнаружено 4,5 млн рублей, $700, порядка 40 смартфонов, 15 планшетов, 22 терминала оплаты и 24 флеш-карты.

Более 40 человек доставлены в следственные органы для привлечения к ответственности в качестве подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в ряде баров Санкт-Петербурга с помощью привлекательных девушек спаивали клиентов с целью выкачать из них деньги. Счета за отдых с девушками и крепким алкоголем иногда доходили до трех миллионов. В рамках ряда заведенных уголовных дел проходят минимум 11 потерпевших с общим ущербом на сумму более 10 млн.