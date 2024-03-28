Появились новые данные по пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» «112»: число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 372

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Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 372 человек, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники. По последним официальным данным, во время атаки на концертный зал пострадали 360 человек.

До 372 человек возросло число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Ранее центр медицины катастроф сообщал, что при теракте в подмосковном Красногорске пострадали не менее 360 человек. Согласно представленным сведениям, среди них оказались 11 детей.

Кроме того, продолжает расти и число жертв нападения на концертный зал. Так, по состоянию на 20:15 мск 27 марта оно составило 143 человека. Соответствующие данные следуют из обновленного списка МЧС.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, ранее пациент находился в крайне тяжелом состоянии.

Согласно данным Следственного комитета, после теракта в «Крокус Сити Холле» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях. На момент вечера 27 марта было опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших.