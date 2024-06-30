Появились новые данные о пожаре на складе с древесиной в Братске МЧС: открытое горение на складе с древесиной в Братске ликвидировано

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на складе с древесиной в городе Братске Иркутской области, где днем 30 июня вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что для тушения огня на место происшествия прибыл пожарный поезд.

В Братске сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд, — говорится в сообщении.

Ранее МЧС России сообщило, что тушением пожара на складе готовой продукции в Братске занимаются 26 специалистов ведомства. Было привлечено девять единиц техники. Огонь охватил площадь в шесть тысяч квадратных метров.

До этого летнее кафе загорелось на хуторе Джанхот в Краснодарском крае. По информации СМИ, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Огонь вспыхнул на веранде заведения, после чего пламя перекинулось на два автомобиля, припаркованных неподалеку.

Также ранее СМИ сообщали о пожаре в единственном сосновом лесу на острове Гидра в Греции. В поджоге обвинили восьмерых граждан Казахстана. Предполагается, что они арендовали яхту и запускали с нее пиротехнику. Огонь уничтожил большую часть леса, при этом сами обвиняемые уже покинули Грецию.