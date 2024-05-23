Появились кадры жестокого избиения щенка челябинцем Ural Mash: в Челябинске мужчина испинал щенка после прогулки

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Житель Челябинска после прогулки с собакой породы джек-рассел-терьер схватил животное за шкирку и держал его в таком положении около минуты в лифте, сообщает Telegram-канал Ural Mash. После этого мужчина пинал пса до квартиры. Произошедшее попало в поле зрения камер видеонаблюдения в подъезде.

Как уточнил канал, инцидент произошел в жилищном комплексе «Академ Риверсайд». Соседи челябинца утверждают, что когда он выгуливает собаку вместе с девушкой, мужчина не проявляет подобной агрессии. Они намерены обратиться в полицию из-за жестокого обращения с питомцем со стороны жильца.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Тольятти нашла в городском парке собаку, обернутую в пакет и привязанную к дереву. Животное было связано капроновыми нитками. На место вызвали спасателей, собаку передали ветеринарам. Нашедшая пса девушка написала заявление в прокуратуру.

До этого прокуратура Иркутской области сообщила, что житель Ангарска избил четырехмесячного щенка, а после выбросил его с четвертого этажа дома. От полученных травм питомец скончался. Мужчину осудили за жестокое обращение с животным, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.