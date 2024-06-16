Появились кадры задержания в 2023 году террористов-захватчиков СИЗО

Видео с задержанием в прошлом году террористов, взявших заложников в СИЗО в Ростовской области, опубликовано в Telegram-канале Baza. На кадрах можно увидеть, как мужчины пытались скрыться от силовиков, но были задержаны на месте. Сотрудники спецслужб спросили у злоумышленников, с какой целью они приехали в Карачаево-Черкессию, где хотели взорвать здание Верховного суда.

Чтобы тут людей напугать. В прямом смысле напугать людей. Со взрывчаткой. У нас ее нет, мы не успели собрать, — сказал один из задержанных.

Ранее стало известно, что двоих сотрудников ФСИН взяли в заложники в СИЗО Ростовской области. По имеющимся данным, это сделали обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе. Сейчас ведутся переговоры. Во ФСИН уточнили, что СИЗО функционирует в штатном режиме.

Telegram-канал «112» позже сообщил, что трое из террористов, взявших заложников в СИЗО в Ростовской области, хотели взорвать здание Верховного суда КЧР. По данным канала, злоумышленники приобрели оружие, в том числе автомат и два пистолета, а также компоненты для создания взрывчатки, однако не успели довести задуманное до конца. Как уточнила Baza, трое из злоумышленников были осуждены за участие в ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).