Появились кадры задержания работавшего на ВСУ жителя Бердянска

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники силовых структур задержали жителя Бердянска Запорожской области, который передавал украинской стороне данные о местах нахождения ВС России, передвижении техники, а также сведения о важных объектах инфраструктуры. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС.

В Сети появились кадры задержания мужчины. На них видно, как силовики выбегают из машины и кладут лицом вниз подозреваемого.

В Бердянске сотрудники правоохранительных органов России задержали местного жителя, который передавал боевикам ВСУ координаты объектов критически важной гражданской инфраструктуры, мест дислокации Вооруженных сил России и передвижения военной техники, — говорится в сообщении.

В конце февраля сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Один из задержанных передавал данные по электронной почте, второй не успел их отправить. Против них были возбуждены уголовные дела о госизмене и о сотрудничестве с иностранным государством.

В апреле сотрудники спецслужб захлопнули наручники за спиной у жителя Хабаровска, который занимался финансированием украинской армии. Мужчина переводил деньги на оружие, боеприпасы и обмундирование украинским военным.