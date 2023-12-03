Появились кадры заброшенного дома семьи украинской певицы Джамалы в Крыму

Фото: Социальные сети

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео полузаброшенного гостевого дома родителей украинской певицы Джамалы в селе Малореченское под Алуштой в Крыму. Соседка рассказала, что мать и отец исполнительницы уехали довольно давно.

Она только за Украину была все время! [Родители] навряд ли [поддерживали ее]. Галина Михайловна (мать. — NEWS.ru) точно нет, а уж Алим (отец. — NEWS.ru) — не знаю. Алим — он татарин. А Галина Михайловна — армянка. [Джамала] хорошая девчонка была, все нормально, и в школу ходила. Все у них было нормально, и против России никогда не были, — сказала соседка Нина.

По словам соседки, Джамала полюбила соседнюю страну после того, как переехала на Украину и вышла замуж. По данным Mash, мать не очень поддерживала взгляды дочери, а отец отмалчивался. Впоследствии ее родителям пришлось переехать в Турцию.

Ранее СМИ писали, что отец и мать исполнительницы до сих пор живут в России и держат собственный отель в Крыму. 20 ноября стало известно, что МВД РФ объявило Джамалу в розыск по уголовной статье. Перед этим она фигурировала в списках артистов, которым, предположительно, запрещен въезд в Россию на 50 лет.