Появились кадры взрыва снаряда ВСУ у детской площадки в Белгороде

Фото: МО Украины

Момент взрыва украинского боеприпаса во дворе жилого дома в Белгороде запечатлела камера видеонаблюдения. На записи, которую публикует Telegram-канал Readovka, можно увидеть, как снаряд разрывается прямо у детской площадки.

Как уточняется в публикации, в результате обстрела в доме были выбиты окна на нескольких этажах, фасад здания и машины, стоявшие во дворе, посекло осколками.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны украинских войск. Так, в Минобороны России сообщили о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать регион в ночь на субботу, 16 марта. По данным ведомства, Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 Vampire. Все средства поражения противника были уничтожены над территорией региона.

Кроме того, ночью глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово Белгородской области пострадали пять человек. Позднее губернатор объявил о временном закрытии образовательных учреждений в отдельных районах области. Школы и колледжи не будут работать 18 и 19 марта. Гладков также порекомендовал отказаться от посещения детских садов.