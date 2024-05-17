Появились кадры с выброшенным на побережье Крыма морским дроном ВСУ

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На побережье Крыма выбросило один из уничтоженных морских дронов Вооруженных сил Украины, кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Судя по снимкам, на безэкипажном катере установлена авиационная ракета Р-73 класса «воздух — воздух».

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что проблема с атаками бэзэкипажных катеров на Крымский полуостров постепенно находит решение. Таким образом он прокомментировал уничтожение в Черном море 11 морских беспилотников ВСУ, о котором отчиталось Минобороны.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отмечал, что целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь. Политолог уточнил, что также Киев мог пытаться атаковать всю военно-морскую структуру региона. Нельзя исключать и то, что целью водных дронов могло быть проникновение в Азовское море или удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база, считает Перенджиев.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что Вооруженные силы Украины стали оснащать свои безэкипажные катера (БЭК) самолетными ракетами класса «воздух — воздух». По его словам, это стало ответом на патрулирование Черного моря вертолетами Вооруженных сил России.