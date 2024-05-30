Появились кадры возвращения российского дрона на позиции в зоне СВО

Фото: МО РФ

Появилось видео с операцией российского дрона, который сбросил осколочные гранаты выстрела ВОГ на противника. На кадрах, представленных Telegram-каналом «Архангел спецназа Z», виден путь возвращения БПЛА на позиции.

Во время полета был обнаружен вражеский коптер. Уронили его на землю и продолжили путь, — говорится в публикации.

Военный корреспондент Алекандр Коц ранее удивился цифре ликвидированных орудий Вооруженных сил Украины. По его словам, одна бригада российского спецназа за 10 дней боев смогла уничтожить сразу 40 артиллерийских орудий ВСУ. Военкор назвал такие показатели поразительными.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 30 мая сообщил о взятии ВС РФ под контроль около половины города Волчанска. ВСУ, отметил он, постоянно пытаются контратаковать. Российские военные также заняли в Липцах Харьковской области господствующие высоты для нанесения ударов по резервам украинской стороны, добавил Ганчев.

В Госдуме ранее допустили, что Волчанск и Часов Яр в ДНР могут оказаться под контролем ВС РФ в ближайшее время. Депутат Виктор Водолацкий отметил, населенные пункты являются самыми перспективными центрами для взятия.