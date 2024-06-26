Появились кадры с радиационного поста на ЗАЭС после обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Представители Запорожской атомной электростанции опубликовали в своем Telegram-канале кадры уничтоженного поста радиационного контроля в Великой Знаменке, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины. Отмечается, что украинские военные обстреляли объект из артиллерии.

Судя по фото, в результате атаки внутри поста начался пожар. Огонь уничтожил все оборудование в пункте контроля. В ЗАЭС отметили, что эти строения нужны для радиационного контроля окружающей среды санитарно-защитных зон.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли пост радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Отмечается, что в результате атаки он был уничтожен. При этом специалистами станции выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в этом районе.

22 июня в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов ЗАЭС. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, добавили там.

Как считает директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, вероятность восстановления трансформатора на атакованной дроном ВСУ подстанции «Радуга» все еще имеется. По ее словам, специалистам для этого понадобится некоторое время.