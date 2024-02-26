Появились кадры уничтожения в зоне СВО первого американского танка Abrams ВС РФ уничтожили под Авдеевкой первый американский танк Abrams

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

M1A2 Abrams

Журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале видео, где, как утверждается, Вооруженные силы России подбили на Авдеевском направлении первый американский танк M1 Abrams. По данным журналиста, сначала бронемашину поразили FPV-дроном, а после — из ручного противотанкового гранатомета. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», впервые Abrams попал в поле зрения российского дрона в Бердычах к западу от Авдеевки. Он принадлежал 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая потеряла большое количество техники при контрнаступлении в районе Работино.

Ранее сообщалось, что российские военные впервые поразили штурмовую машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка M1 Abrams. Бронемашину, оснащенную противоминным плугом и линейными зарядами, подбили в момент, когда ее покидал экипаж. Тротиловый заряд сдетонировал и уничтожил машину.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что военнослужащие ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона. По его словам, это сделало невозможной эвакуацию раненых с поля боя. Кривонос добавил, что оставление людей в плену — позорная тактика.