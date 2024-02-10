Появились кадры уничтожения украинского ПТРК в ЛНР «РВ» опубликовала кадры уничтожения украинского ПТРК в ЛНР

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео поражения ПТРК ВСУ в районе Георгиевки в ЛНР. Удар был нанесен расчетом орудий 2А65 «Мста-Б» 238-й бригады ВС РФ. Военнослужащие той же бригады осуществляли также обнаружение и корректировку огня.

Перед этим тот же канал опубликовал видео работы артиллеристов из 14-й гвардейской бригады «Кальмиус» в зоне СВО. Камеры зафиксировали, как расчет орудия 2А36 «Гиацинт-Б» сокрушает опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Российские военные определили их местонахождение благодаря наводке беспилотников.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео уничтожения двух установок украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». По его словам, на кадрах запечатлена работа разведчиков 2-го гвардейского армейского корпуса ВС России. Как отметил аналитик, ролик был снят в районе поселка Белогоровка в ЛНР.

Тем временем за неделю ВС РФ нанесли по объектам украинского ВПК 31 групповой удар, сообщили в Министерстве обороны России. Поражены производственные мощности предприятий по производству и ремонту самолетов, беспилотников и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня.