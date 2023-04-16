Появились кадры уничтожения танка ВСУ беспилотником «Ланцет» в Кременной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Беспилотник «Ланцет» 98-й дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожил украинский танк вблизи населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики. На опубликованной «Известиями» записи видно, как дрон наводит прицел на боевую машину, после чего врезается в нее. Танк загорается.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие за сутки уничтожили на Донецком направлении два украинских танка. Помимо этого, в результате действий российских сил на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО были уничтожены три склада с боеприпасами, боевая бронированная машина, гаубицы «Гвоздика» и «Мста-Б», три гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня «Ураган», американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и четыре беспилотника.

До этого сообщалось, что ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления с использованием танков в районе Авдеевки. Российские разведчики с помощью беспилотников своевременно обнаружили движение противника и передали координаты для атаки артиллеристам.