Появились кадры уничтожения танка Abrams под Авдеевкой Zvezdanews опубликовал видео уничтожения танка Abrams под Авдеевкой

Фото: Sgt. Anthony Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили американский танк Abrams под Авдеевкой, видеозапись опубликовал Telegram-канал Zvezdanews. Там отметили, что удар наносился ночью. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Бойцы уничтожили американский Abrams недалеко от села Бердычи под Авдеевкой. Танк в лесопосадке вел огонь. Пуск ракеты из ПТРК из засады выполнял сам командир расчета. На кадрах с высоты птичьего полета отчетливо видно, как полыхает американская машина, — добавили авторы материала.

До этого Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации. В ведомстве рассказали, что противник потерял до 485 военнослужащих. Впервые об уничтожении Abrams стало известно 26 февраля: российские бойцы подбили его на Авдеевском направлении с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета.

Позднее представитель Симбирского конструкторского бюро с аналогичным названием заявил, что первый американский танк Abrams, уничтоженный в зоне специальной военной операции на Украине, был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». По его словам, на счету этих беспилотников есть и другая легкая и тяжелая бронетехника, «Пираньи» в основном используются для уничтожения блиндажей, укрытий и укреплений.