Появились кадры уничтожения «Ланцетами» украинских Bradley и РСЗО «Град» «РВ» показал кадры поражения дронами «Ланцет» БМП Bradley и РСЗО «Град» ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения российскими дронами-камикадзе «Ланцет» украинских боевых машин пехоты Bradley и РСЗО БМ-21 «Град» в зоне СВО. По данным канала, операторы БПЛА ВС РФ поражают бронетехнику ВСУ по всей линии фронта.

На первом видео «Ланцет» прямым попаданием поражает установку «Град». На втором и третьем показана работа операторов бригады «Черные гусары» по американским БМП Bradley, сообщил канал.

Ранее «Военкоры Русской Весны» показали видео разгрома украинских военных у населенного пункта Вербовое на Ореховском участке Запорожского фронта. Казачий полк ВДВ накрыл противника огнем артиллерии и дронами. По данным «РВ», ВСУ продолжают нести значительные потери на этом участке, но продолжают пытаться наступать. Накануне канал также опубликовал кадры из того же района, на которых штурмовая группа ВСУ пытается скрыться от операторов дрона 247-го полка ВДВ.

«РВ» также выложил запись, на которой показан штурм десантниками ВС РФ опорного пункта ВСУ на Артемовском направлении. В ходе боя российские войска уничтожили украинские БМП-1 и легкий танк западного производства.