Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ в районе Урожайного

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами уничтожения бронетехники ВСУ в районе населенного пункта Урожайное. Цель была поражена артиллеристами, сообщает телеканал «Звезда».

Замаскированную украинскую военную технику в лесополосе обнаружила разведка. После уточнения координат операторами беспилотников по бронетехнике был нанесен удар артиллерии.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов украинских войск орудиями С-60. Боевую работу российских артиллеристов запечатлели на видео на Купянском направлении.

Также МО РФ обнародовало кадры поражения подразделения 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Курахово на Донецком направлении. Ударом российского ракетного комплекса были уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружение, боеприпасы и поражен личный состав противника.

30 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции, отличившимися в бою в районе населенного пункта Урожайное. 25 сентября Минобороны сообщало, что пятеро российских военнослужащих отразили атаку превосходящих сил противника на Южно-Донецком направлении.