Появились кадры уничтожения артиллерии ВСУ в Харьковской области «Военный осведомитель» показал кадры уничтожения артиллерии ВСУ под Харьковом

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал кадры уничтожения артиллерии ВСУ в Харьковской области. На одном видео ВС РФ наносят удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по РСЗО 9К51 «Град» противника с полным пакетом ракет. На другое попало уничтожение 155-мм САУ 2С22 «Богдана». Как уточняется в публикации, уже третьей за последние дни.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Северной группировки войск взяли в плен членов группировки «Кракен» и «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Харьковской области. Ведомство представило кадры с пленными членами нацбатов. Один из них рассказал, что их «приняли хорошо», всем раненым оказали первую помощь.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик заявила, что в Харьковской области наблюдается «очень напряженная» ситуация на фоне наступления Вооруженных сил России. По ее словам, для Киева «риски высоки». Россия, отметила она, собрала достаточно войск и ресурсов, чтобы увеличить протяженность линии соприкосновения. Она утверждает, что Москва нацелилась «как на Харьковскую область, так и на город».

Тем временем глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев предупредил, что группировка российских войск «Север» в ближайшее время начнет штурмовать поселок Липцы в Харьковской области. По его словам, войска уже приблизились к его окраинам. В настоящее время идет наступление в поселке Терны, уточнил он.