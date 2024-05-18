Появились кадры из Волчанска, где идут ожесточенные бои

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Появились кадры из Волчанска в Харьковской области, где сейчас продолжаются ожесточенные боестолкновения. Судя по распространившимся в Сети фото, инфраструктура города, расположенного вблизи границы на севере региона, получила значительные повреждения.

На фото можно увидеть множество разрушенных строений. Фасады некоторых домов покрылись сажей в результате пожаров, другие были охвачены огнем в момент съемки, которая велась с беспилотника.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли удар по расположениям противника у населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск. По информации «Русской весны», ВСУ превратили город в настоящую крепость, однако они находятся в тяжелом положении. Российская армия атакует противника корректируемыми авиационными бомбами, баллистикой и реактивными системами залпового огня.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов, которого назначил Киев, подтвердил, что боевые столкновения в Волчанске перекинулись на территорию городской застройки. По его словам, российская сторона стягивает резервы для реализации целей.