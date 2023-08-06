Появились кадры ударов российских сил по Старомайорскому и Урожайному

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» продолжают наносить удары по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР, кадрами с места поделился в Telegram военкор Чингиз Дамбиев. На записях видно, как российская воздушная техника прицельно выбирает объекты для ударов в зоне СВО и успешно их поражает.

Как сообщал ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, подразделения Вооруженных сил Украины предприняли неудачную попытку прорвать линию обороны российских войск под Урожайным. Он уточнил, что противник не смог добиться успеха — атаку отразили, несмотря на тяжелые условия.

До этого Ходаковский сообщал, что украинские войска предпринимают попытку наступления со стороны Старомайорского на населенный пункт Урожайное. По его словам, при форсировании водной преграды один из танков ВСУ был поврежден дроном-камикадзе и затонул. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что российские войска уничтожили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что остальные бойцы противника отошли на север. Как уточнил Балицкий, всего за сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.