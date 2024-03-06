Появились кадры удара ФАБом по позициям ВСУ в ДНР Военкор Руденко опубликовал видео удара ФАБом по позиции ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Авиационная бомба ФАБ-500-М-62

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео удара фугасной авиационной бомбы (ФАБ) по позиции Вооруженных сил Украины. По данным репортера, кадры сняты на Донецком направлении фронта. На них можно увидеть мощный взрыв после прилетевшей бомбы, от которого содрогается стоящее рядом крупное здание.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что средства ПВО впервые во время СВО сбили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer французского производства. Помимо нее, за прошедшие сутки было перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировано свыше 130 беспилотников.

Также российское военное ведомство подтвердило, что ВС РФ подбили на Авдеевском направлении американский танк M1 Abrams, состоявший на вооружении ВСУ. По данным ведомства, сделал это экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого же выстрела.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении крупного склада боеприпасов ВСУ около села Старомайорского на Угледарском направлении. Он уточнил, что на объекте хранились боеприпасы советского и западного образцов. Случилось это чуть более суток назад.