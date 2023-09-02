Появились кадры тушения пожара хладокомбината под Санкт-Петербургом

Фото: МЧС России по Санкт-Петербургу

В Сети появилось видео с тушением пожара в производственном здании хладокомбината в поселке Металлострой под Санкт-Петербургом. На текущий момент данных о возможных пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

По данным на 10:42, пожар локализован, сотрудники МЧС производят вскрытие и разборку конструкций.

Утром 2 сентября жители Колпинского района сообщили о черных клубах дыма у хладокомбината в Северном проезде. Возгорание произошло в двухэтажном производственном здании. Пламя охватило 1500 кв. м. О причинах возгорания не сообщалось. Пламя тушили по рангу 2-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 кв. м, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

До этого в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.