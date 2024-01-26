Водитель влетевшего в толпу петербуржцев автобуса заснул за рулем Появились кадры с засыпающим водителем автобуса, влетевшего в людей в Петербурге

Фото: t.me/procspb

Водитель пассажирского автобуса, наехавшего на пешеходов в Санкт-Петербурге, заснул за рулем, об этом свидетельствуют кадры, записанные камерой наблюдения из салона транспортного средства. Видео публикует РЕН ТВ. На нем видно, как водитель засыпает, однако в какой-то момент просыпается и начинает резко выкручивать руль.

Об аварии стало известно вечером 24 января. Автобус № 152 вылетел на тротуар на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе города. Сообщалось, что транспорт перевернулся и сотрудникам МЧС пришлось вызывать два крана, чтобы поставить его на колеса. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.

Спасатели извлекли из-под автобуса двух мужчин, их придавило. Также к медикам обратились еще несколько петербуржцев, которые в момент аварии находились в салоне. Сообщалось о тяжелом состоянии четверых из пяти пострадавших в ДТП. Всего автобус перевозил 15 человек.

Автобусом управлял 58-летний мужчина, которого впоследствии задержали сотрудники органов правопорядка. Его признали подозреваемым в уголовном деле о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.