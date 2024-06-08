Появились кадры спасения детей из леса в Свердловской области

Фото: t.me/mchs_official*

Telegram-канал «112» опубликовал кадры спасения детей, которых трое суток искали в лесу Свердловской области. На них видно, как ребят сажают на квадроциклы и вывозят из леса. В поиске участвовали силовики, МЧС, волонтеры и люди из ближайших сел.

Ранее СМИ сообщали, что в Свердловской области пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра. По их информации, несовершеннолетние отправились с дедушкой в лес около деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе. Утром 5 июня семья разделилась на две группы и отправилась в разные стороны. Пожилой мужчина около 22:00 того дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, дети — нет.

О том, что Гришу и Вику нашли живыми утром 8 июня, сообщили в МЧС. Вместе с ними были две их собаки породы бигль. По информации ведомства, жизни детей ничего не угрожает, после эвакуации их передали врачам. В поисках потерявшихся участвовали 654 специалиста и 98 единиц техники.

Состояние детей оценивается как средней степени тяжести с признаками обезвоживания, сообщил их лечащий врач Дилшод Гиëев. По его словам, сейчас пострадавшие находятся в палате интенсивной терапии, к ним уже приехали родные.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что дети все это время в лесу питались найденными перепелиными яйцами и спали в обнимку со своими собаками. По его словам, школьников нашли местные поисковые волонтеры, их представят к награде.