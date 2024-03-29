Появились кадры следственных действий с террористом из «Крокуса» Шамсидином Mash: участника теракта в «Крокусе» привезли на следственные действия

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Фаридуни Шамсидин

Одного из обвиняемых в террористической атаке на «Крокус Сити Холл» Фаридуни Шамсидина привезли в его съемную квартиру в Путилково на следственные действия, сообщил Telegram-канал Mash. Канал опубликовал видео, на котором предполагаемого террориста выводят из машины.

На кадрах видно, как мужчину выводят из автомобиля силовых ведомств в окружении большого числа вооруженных людей. Вероятно, в квартире в Путилково предполагаемый террорист проживал с женой и детьми. По данным канала, туда же могли привезти 19-летнего обвиняемого в атаке на «Крокус» Мухаммадсобира Файзова.

Вечером 22 марта группа вооруженных автоматами мужчин в камуфляже ворвалась в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыла огонь по людям. После террористы устроили поджог и скрылись на белом автомобиле Renault. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

По данным МЧС, количество погибших после теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек. Число пострадавших в результате террористического акта достигло 382 человек. Амбулаторная помощь оказана 217 пострадавшим.