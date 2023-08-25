Появились кадры сбитого беспилотника ВСУ в Черном море

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Отряд Морпехов» опубликовал кадры сбитого беспилотника ВСУ в Черном море. В канале отметили, что дрон был сбит силами морской пехоты ВС РФ.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 25 августа ВСУ атаковали Крым беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, несколько БПЛА уничтожены над морем в районе мыса Херсонес. Он добавил, что экстренные службы не обнаружили никаких повреждений гражданской инфраструктуры.

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники вневедомственной охраны МВД РФ задержали двух граждан Украины в районе ключевого узла водозаборной станции в Балаклавском районе Севастополя. По данным силовиков, мужчины планировали устроить диверсию ко Дню независимости Украины. В ходе обыска у них нашли карту с основными инфраструктурными объектами Крыма.

По данным Mash, мужчины привлекли внимание охраны, когда что-то усердно копали. Помимо планов инфраструктурных объектов Крыма, при себе у задержанных были специальные инструменты. В свежей яме также обнаружили неназванный предмет, он находится на экспертизе. Задержанные утверждают, что заблудились и случайно попали на охраняемую зону, уронили ключи и стали их искать.