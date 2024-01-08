Появились кадры с вертолетами над массовым ДТП в Новгородской области МЧС отправило спасательные вертолеты к месту массового ДТП на трассе М-11

Фото: МЧС России

В Сети появились кадры с места массового ДТП со смертельным исходом на трассе М-11 в Новгородской области. Вдоль маршрута образовалась многокилометровая пробка, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики. К работе также привлекли вертолеты ведомства, один из которых запечатлели очевидцы на видео.

По данным МЧС России, на трассе столкнулись свыше 50 грузовых и легковых авто. Жертвами массового ДТП стали четыре человека, включая одного ребенка. Пострадали десять человек, в числе которых двое несовершеннолетних.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что к месту ЧП прибыли вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф. Кроме того, спасатели задействовали мобильный пункт обогрева. Всего на месте работают 45 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет ввиду массового ДТП начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители оценят деятельность лиц, ответственных за уборку снега на трассе.

В начале января ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Москве. На месте происшествия работали сотрудники полиции и эвакуаторы. На кадрах, снятых на месте ДТП, видно, что многие автомобили получили значительные повреждения. По мнению одной из участниц массового ДТП, причиной происшествия мог стать лед на дороге.