Появились кадры с «последнего» для солдата ВСУ дрона-камикадзе «СВ»: солдат ВСУ увидел последний перед гибелью FPV-дрон в селе Горналь

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российский FPV-дрон стал «последним», что увидел перед смертью солдат ВСУ, пишет Telegram-канал «Северный ветер». По данным источника, инцидент произошел в селе Горналь на территории Курской области. Дрон-камикадзе успел снять видеозапись случившегося.

Освобождение села Горналь: последнее, что видели украинские фашисты на русской земле. На кадрах — точное попадание по оккупанту дроном-камикадзе на оптоволокне, — отметили авторы публикации.

На видео, снятом от первого лица, можно увидеть, как беспилотник подлетает к украинскому военному с оружием в руках. Солдат попытался прицелиться в БПЛА. Однако на последних секундах ролика дрон подлетел к противнику в упор, после чего из-за детонации запись могла прерваться. Канал отмечает, что солдат пытался стрелять, но это его не спасло.

Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре беспилотника ВСУ атаковали Ленинградскую и Новгородскую области. В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО. Произошло это в интервал между 07:30 и 08:30 мск.

В воскресенье, 27 апреля, два украинских БПЛА атаковали Крым. В Минобороны пояснили, что беспилотники были сбиты российскими средствами ПВО с 08:20 до 08:45 мск.