Появились кадры с похорон разбившегося в Иваново экипажа Ил-76 Mash опубликовал видео с похорон разбившегося в Иваново экипажа Ил-76

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Telegram-канал Mash опубликовал видео с похорон разбившегося 12 марта в Иваново экипажа Ил-76. Как отмечается, панихида проходит в ДК «Химволокно» в Твери.

Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области днем 12 марта. Это произошло сразу после взлета недалеко от аэродрома Северный. Предварительной причиной трагедии стало возгорание одного из двигателей, заявили в Минобороны РФ. На борту воздушного судна находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Накануне Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео момента, как падающий военный самолет рухнул в море у берегов Севастополя. На кадрах видно, как пылающий истребитель уходит под воду, оставив над поверхностью только черный дым.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пилот катапультировался, его подобрали спасательные службы на расстоянии 200 метров от берега. Жизни военного ничего не угрожает, гражданские объекты не пострадали, уточнил он.

В январе над территорией Белгородской области Вооруженными силами Украины был сбит российский Ил-76, перевозивший для обмена украинских военнопленных. В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмечается, что экспертам организации не удалось установить обстоятельства крушения.