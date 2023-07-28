Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ на окрестностях Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские морпехи расширяют кладбище украинской техники на окрестностях Работино. На опубликованных кадрах видно, как 810-я бригада отбивает новую атаку ВСУ, оставляя на полях сожженные танки противника.

По данным канала, Вооруженные силы Украины несут огромные потери, речь в том числе, идет о живой силе противника

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о потерях украинских войск в окрестностях Работино. По его информации, ВСУ лишились 21 танка и 10 боевых машин пехоты при сражениях с 71-м гвардейским мотострелковым полком и 291-м полком. По данным канала, там происходит настоящая мясорубка.

Как отметил военный корреспондент Александр Коц, наступление украинской армии в районе Работино обернулось провалом. По его словам, ВСУ потеряли на данном направлении около двух десятков единиц бронетехники. При этом российские военные не просто держатся, а наносят противнику болезненное поражение, добавил Коц. Военный корреспондент также пожелал удачи бойцам ВС РФ, сражающимся под Работино.