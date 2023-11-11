Появились кадры с места жесткой посадки Ан-2 на Чукотке Пассажир Ан-2 Олег Петреченко снял на видео разбившийся на Чукотке самолет

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Врио главы артели старателей «Полярная» Олег Петреченко, который был единственным пассажиром самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, записал видео на месте происшествия. На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видно, что находившиеся в самолете люди получили травмы, а само воздушное судно представляет собой груду искореженного металла.

Мы разбились на кукурузнике, там еще внутри летчик, — сказал Петреченко на видео.

На лице у него с правой стороны заметен тянущийся из-под шапки кровавый след. Такие же следы заметны на лице человека, подошедшего к Петреченко, которого он назвал Володей.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа», совершавший полет по маршруту Певек — АС Полярный — Певек, перестал выходить на связь утром 10 ноября. В пункт назначения он не прибыл. На борту самолета находились двое членов экипажа и один пассажир.

Позднее стало известно, что самолет совершил аварийную посадку в 15 километрах от населенного пункта из-за сильной пурги. Все находившиеся в нем люди выжили. Их нашли спасатели.