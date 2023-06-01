Появились кадры с места взрыва в Белгороде Гладков подтвердил сообщения о взрыве БПЛА в Белгороде

Фото: vvgladkov/t.me

БПЛА упал на проезжую часть в Белгороде, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что был госпитализирован один человек. К своей записи губернатор прикрепил фотографии с места происшествия.

Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во городскую больницу № 2, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются, — написал Гладков.

Между тем мэр Белгорода Валентин Демидов заявил в Telegram, что на проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции «Роснефти» произошел взрыв. Предположительно, это беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли, добавил он.

Пострадали два человека. Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу. С ним работают врачи. Второй пострадавший отказался от госпитализации, — сказал градоначальник.

1 июня Telegram-канал «Белгород-Молния» сообщил, что в Белгороде на улице Щорса в районе Харьковской горы прогремел взрыв. По данным канала, экстренные службы перекрыли улицу.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области ракету С-200, прозванную «убийцей авиалайнеров». В Минобороны не подтвердили эту информацию. Ранее власти Украины заявили, что сняли с вооружения собственные комплексы С-200 и утилизировали их к концу 2013 года.