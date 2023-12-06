Появились кадры с места убийства Кивы в Подмосковье

Подмосковное управление Следственного комитета опубликовало видео с места убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. На кадрах видно, как специалисты обследуют местность металлодетектором.

Как пояснили в ведомстве, на месте преступления работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр территории, по результатам которого будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения трупа экс-нардепа Украины. По версии следствия, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте.

Ответственность за смерть Кивы взяло на себя Главное управление разведки МО Украины. В эфире украинского теелвидения представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских предателей.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян также предположила, что к убийству Кивы причастны украинские исполнители. Она написала, что такие, как он, «уничтожаются своими».

Еще утром в Telegram-канале Кивы появилась запись, в которой он рассуждал о возможном убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Вечером его самого не стало.