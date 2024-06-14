Появились кадры с места страшного ДТП в Благовещенске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очевидцы поделились кадрами с места унесшего жизни нескольких человек ДТП в Благовещенске. На видео можно увидеть разбросанные по проезжей части, тротуару и газону тела погибших и пострадавших.

Автор видео с включенной камерой проходит мимо как минимум пяти тел. За кадром слышно, как очевидцы сравнивают произошедшее с игрой в боулинг. Раздуются громкие крики о том, что среди пострадавших есть, по крайней мере, один выживший. По асфальту разбросаны детали от автомобиля и вещи пешеходов.

В пресс-службе Минздрава Амурской области сообщили, что жертвами аварии стали три человека. Несовместимые с жизнью травмы получили двое детей и один взрослый. Еще семь человек госпитализированы в больницы.

По данным СМИ, водитель минивэна, который сбил пешеходов в Благовещенске, серьезно нарушил скоростной режим. В результате мужчина не справился с управлением и устроил аварию. Как указал Telegram-канал Mash, водитель минивэна мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. По данным канала, до ДТП водителя штрафовали только за превышение скорости. С места происшествия его увезли сотрудники полиции. Других подробности пока не приводится.