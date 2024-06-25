Появились кадры с места расстрела сотрудников ДПС в Махачкале

Фото: NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru показал кадры с улицы в Махачкале, где группа террористов напала на пост дорожно-патрульной службы и открыла по сотрудникам полиции огонь. Трагедия развернулась на улице Буйнакского у гостиницы «Коминтерн».

На кадрах, оказавшихся в распоряжении NEWS.ru, видно, что на улице возобновлено движение автотранспорта. Оцепление с места происшествия снято, о трагедии напоминает лишь букет белых цветов, оставленный неравнодушными местными жителями у дороги.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе.

По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям. В частности, производство открыто по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

По версии следствия, члены организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в двух городах Дагестана и устроили перестрелку с силовиками. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей и четыре гражданских лица. В СК добавили, что силовики убили пятерых участников нападения. Их личности установлены.