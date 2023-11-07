Появились кадры с места пожара в Бурятии МЧС показало кадры с пожара в торговом центре в Улан-Удэ

Фото: t.me/mchs_official

В Улан-Удэ пожарно-спасательные подразделения тушат крупный пожар в торговой центре, сообщает пресс-служба МЧС России, публикуя видео с места происшествия. В ведомстве рассказали, что площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м.

На месте работают 59 специалистов и 18 единиц техники, — говорится в сообщении.

В пресс-службе республиканского ГУ МЧС уточнили, что о пожаре в торговом центре «Гвоздь» стало известно 7 ноября в 04:05 (23:05 мск 6 ноября). К моменту, когда к ТЦ прибыло первое подразделение, горели стена и крыша здания. Позже пожар распространился на всю площадь крыши. Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия подчеркнула, что угрозы перехода огня на соседние здания нет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на складе с упаковкой для корма животных ликвидировали пожар на площади 2,4 тысячи кв. м. Он возник вечером 5 ноября в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района республики. Площадь распространения огня на складе возросла до 2,4 тысячи кв. м за пять часов. О возгорании на складе с упаковкой стало известно в 18:09 (мск). В 19:55 был объявлен ранг пожара № 3. На тушении пожара были задействованы от РСЧС 42 человека и 23 единицы техники, в том числе от МЧС 23 человека и 9 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.