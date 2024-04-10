Появились кадры с места перестрелки с новым подозреваемым по делу «Крокуса»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT показал кадры с места перестрелки с предполагаемым сообщником террористов, устроивших атаку на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». По его данным, 47-летний мужчина, убегая от силовиков, спрыгнул с моста в Подмосковье, после чего скрылся. В настоящее время его разыскивают.

Мужчина скрывался от правоохранителей на серебристом Chevrolet Orlando. Отмечается, что автомобиль принадлежит юрлицу — производителю полиэтиленовой пленки. В районе поселка Мещерское подозреваемый попытался выпрыгнуть из машины на ходу, но задел открытой дверцей столб, в результате она оторвалась. Кроме того, он отстреливался от силовиков и спрыгнул с моста в речку, после чего смог скрыться в лесополосе.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в подмосковном Чехове силовики ищут сбежавшего от ФСБ мужчину 1976 года рождения. По его данным, он может быть связан с лицами, устроившими теракт в «Крокусе». Официального подтверждения данной информации пока нет.

Около 15:00 поступило сообщение о том, что от сотрудников ФСБ в лесополосе скрылся некий Николай С. Утверждается, что беглец может быть вооружен. В городе ввели план «Сирена», проводятся мероприятия, направленные на задержание мужчины.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Вскоре четверых мужчин задержали в Брянской области. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали еще не менее 550.