Появились кадры с места падения дрона на ТЦ в Белгороде Mash опубликовал кадры с места падения дрона на крышу ТЦ в Белгороде

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Telegram-канал Mash опубликовал кадры с места падения беспилотника на торговый центр в Белгороде. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала. Дрон упал на крышу здания.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена.

Ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксирован удар украинского беспилотника по магазину в Белгороде. На кадрах видно, что БПЛА на большой скорости спикировал в здание. Также слышны выстрелы — дрон пытались сбить стрелковым оружием. После падения беспилотника раздался громкий взрыв и начался пожар.

Перед этим мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал фото поврежденного ударом украинского дрона здания городской администрации. Он уточнил, что устройство врезалось во входную группу строения, посечены окна и фасад. Как уточнил Гладков, в результате атаки на здание администрации пострадали два человека. Одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию.

Чтобы прекратить атаки ВСУ, российской армии нужно переходить в наступление и отодвинуть линию фронта, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, лишь оборонительными действиями не удастся добиться победы в конфликте.