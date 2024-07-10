Появились кадры с места крушения самолета в Татарстане

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места крушения самолета Cessna-17 в Татарстане. На размещенных фото можно увидеть, как пожарные продолжают тушить обломки воздушного судна. Трагедия произошла в районе поселка Камское Устье.

По информации канала, после падения самолета вспыхнул пожар, тела погибших сильно обгорели. SHOT пишет, что пилот проводил экскурсию для семьи из трех человек. В результате крушения капитан воздушного судна, мать и дочь погибли, отец выжил, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили об организации проверки в связи с авиапроисшествием. Ведомство проверит соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

По предварительным данным, 10 июля 2024 года в утреннее время вблизи поселка Камское Устье в Республике Татарстан произошло крушение легкомоторного самолета Cessna-172. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ведомства.

О крушении легкомоторного Cessna-17 ранее сообщил Telegram-канал «112». По его данным, борт упал в районе палаточного лагеря, а после загорелся.