Появились кадры с места гибели подростка из-за падения снега в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео с места гибели подростка под завалами снега в деревне Захарково в Красногорске, им поделился телеканал РЕН ТВ. На кадрах показано само домовладение, возле которого ребенок и скончался. Территория вокруг него завалена снегом. На момент смерти школьнику было 13 лет.

По сведениям Telegram-канала SHOT, погибший подросток — сын бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова. Упавшим с крыши снегом его засыпало во время прогулки с собакой. Мать и старший брать подростка откопали его, внесли в дом и вызвали скорую помощь. Тело скончавшегося мальчика отправлено в морг на экспертизу. Прокуратура Московской области начала проверку по факту смерти подростка.

В начале декабря похожий случай произошел в Магадане. Там погиб восьмилетний мальчик при падении на него снега с крыши детского сада.

Под Казанью дети едва не погибли под упавшим с крыши дома снегом. Матери удалось вовремя увести их в сторону.

В Новой Москве с крыши сорвались трое рабочих, которые очищали кровлю от снега. Два человека в результате падения скончались, один выжил, он госпитализирован. Инцидент произошёл на улице Ленина в Подольске.