Появились кадры с места ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Amur Mash опубликовал кадры с места аварии с туристическим автобусом в Приморском крае. Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли двое, также есть пострадавшие.

По информации канала, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. К месту происшествия уже прибыли медики, они оказывают помощь пострадавшим.

Как уточняли в местном управлении ГО и ЧС, автобус направлялся из КНР в Уссурийск. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщил, что среди погибших только российские граждане.

Всего в автобусе находилось 48 пассажиров. В ведомстве добавили, что многие из них пострадали.

Ранее сообщалось об аварии с участием скорой помощи в Комсомольске-на-Амуре. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе пожилая женщина, которую везли в больницу. Она получила травму позвоночника.

Также пострадали водитель скорой помощи и фельдшер. Виновник аварии утверждает, что не заметил машину экстренной службы.

В Нижнекамске тем временем легковой автомобиль столкнулся с лосем. В результате происшествия погибли 38-летний мужчина и 11-летний мальчик. Еще двое детей были доставлены в больницу.