Появились кадры с доставленными в Краснодар пострадавшими из Ейска

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram опубликовала кадры с доставленными в Краснодар пострадавшими при падении самолета в Ейске. Она отметила, что в столицу региона были доставлены четыре человека, все они находятся в тяжелом состоянии.

17-летний парень находится в стабильно тяжелом состоянии, на ИВЛ. <...> 51-летний пациент с 80% ожогами тела находится в крайне тяжелом состоянии. У него переломы конечностей и отравление угарным газом. 73-летняя женщина в тяжелом стабильном состоянии, также на ИВЛ. Пятилетняя девочка также в тяжелом стабильном состоянии, — написала Минькова.

Число погибших в результате падения военного самолета во дворе жилого дома в Ейске выросло до 13 человек. Среди них — трое детей. Для эвакуированных жильцов девятиэтажки организованы пункты временного размещения в ДК, Доме офицеров и гостинице «Ейск».

В результате падения Су-34, выполнявшего учебно-тренировочный полет, разрушены 72 квартиры в девятиэтажном доме на улице Коммунистической. При этом глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной пожара в девятиэтажном доме после падения самолета стал не взрыв, а разлив горючего.