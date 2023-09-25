Появились кадры с бушующим в Норильске разрушительным ураганом Норильск накрыло разрушительным ураганом

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Разрушительный ураган пришел в Норильск, сообщает местный информационный портал «Северный край». По данным журналистов, сильный ветер сносит светофоры, крыши домов и даже людей.

В Норильске бушует ураган. Ветер ломает светофоры, срывает крыши и разносит листы железа как пушинки, — сказано в публикации.

На одном из распространившихся видео можно заметить, как мужчина пытался удержать профлист своим весом, но ветер перевернул его.

Как уточнили в издании, штормовое предупреждение в городе было объявлено еще накануне. Синоптики прогнозируют порывы ветра 15–20 м/с, а местами более 25 м/с.

Ранее также сообщалось, что в результате сильных осадков в Приморском крае прорвало Пуциловскую дамбу на Малоказаченском водохранилище вблизи Уссурийска. Четыре из шести бетонных пролетов дамбы рухнули, не выдержав давления.

Во Владивостоке и Хасанском районе количество осадков превысило месячную норму. Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения. В результате стихийного бедствия пострадали более пяти тысяч домовладений. Местных жителей, а также посещавших регион туристов приходилось экстренно эвакуировать из зоны бедствия.