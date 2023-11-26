Появились кадры сброса взрывчатки с дрона на военных ВСУ Военкор Руденко показал видео поражения военных ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военкор Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео удара по украинским военным в районе населенных пунктов Работино и Вербовое на Запорожском направлении. На кадрах показано, как на солдат ВСУ сбрасывают взрывчатку с беспилотника.

На видео видно удар по украинским военным. Бойцы противника попали под огонь во время вылазки на пересеченной местности.

Ранее Руденко назвал пробитие укрепрайона ВСУ в Авдеевке под Донецком очень важным шагом к победе в СВО. На фоне сообщений о взятии ВС России авдеевской «промки» появились кадры с брошенных позиций ВСУ.

Военкор также публиковал кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки М-109 американского производства. Гаубицу поразили российским дроном-камикадзе «Ланцет». По словам Руденко, предположительно, это уже 49-я уничтоженная САУ этого образца.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что в зоне СВО ликвидировали украинского снайпера Сергея Павличенко. По данным канала, военнослужащий состоял в группировке ультраправых футбольных фанатов, в 2011 году Павличенко приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство судьи Сергея Зубкова, но после госпереворота в 2014 году по решению Верховной рады его выпустили на свободу.