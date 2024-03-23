Появились кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры с места разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» опубликовала пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Судя по представленным материалам, зрительный зал оказался полностью разрушен.

На фото и видео можно увидеть работу сотрудников спасательной службы, которые с помощью специальных инструментов разбирают металлические конструкции на месте зала. Также на кадрах угадываются остовы кресел — сверху на них рухнули осветительные леса и кровля.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели приступили к разбору завалов, образовавшихся в результате пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл». Специалисты оснащены аварийно-спасательными машинами, робототехническими комплексами и беспилотниками. Также к работе привлечены кинологические расчеты.

По последним данным, которые представил Следственный комитет, жертвами теракта в подмосковном Красногорске стали 93 человека. При этом ведомство отмечает, что это число еще возрастет. Некоторые погибшие скончались из-за отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Группа людей в составе, предположительно, пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале.