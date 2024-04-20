Появились кадры расстрела бизнесмена в Балашихе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Москва Live» опубликовал кадры расстрела владельца торговой точки в Балашихе. На видео видно, что мужчина в темной одежде поджидал предпринимателя на улице.

Когда тот подъехал и вышел из машины, киллер подбежал к бизнесмену и расстрелял его в упор. На других фото видно, что правоохранители работают на месте случившегося.

Ранее Telegram-канал «Балашиха Life» сообщил, что в городе убили местного предпринимателя. По его информации, 60-летний бизнесмен получил около пяти огнестрельных выстрелов в упор, от полученных травм он скончался на месте. Личность подозреваемого пока неизвестна. Как передает канал, убитый был хозяином круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. Обстоятельства произошедшего выясняются.