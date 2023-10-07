Появились кадры работы робота-сапера у подозрительной машины в Люберцах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для проверки подозрительной Audi в Люберцах экстренные службы применили робота-сапера, передает РИА Новости и публикует кадры с ним. Отмечается, что работы по проверке автомобиля уже завершились.

При этом оцепление вокруг Audi в районе улицы 3-е Почтовое отделение еще не снято, жителей близлежащих домов пока не пропускают за оцепление. Машину погрузили на эвакуатор и вывезли. Угроза минирования не подтвердилась.

В то же время, местные жители сообщали, что при проверке Audi, из-за которой эвакуировали дом в Люберцах, произошел хлопок. По данным Telegram-канала Baza, саперы все-таки извлекли неизвестный предмет из-под машины.

Ранее стало известно, что два школьника поссорились в чате из-за компьютерной игры Counter-Strike. Это привело к «минированию» школ и детских садов. По данным Baza, один из мальчиков позвонил в полицию и сообщил о взрывных устройствах от имени другого. Из-за конфликта школьников были эвакуированы почти 800 человек.

Кроме того, девятилетний ребенок из Каспийска звонил в полицию и заявлял, что в одном из школьных классов заложена бомба. Правоохранители оперативно проверили училище и ничего подозрительного не обнаружили. Звонившего быстро вычислили и провели воспитательную беседу с ним и его родителями.