Борьба российских артиллеристов с украинскими ДРГ попала на видео Минобороны России показало работу артиллерии по уничтожению ДРГ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б»

Артиллеристы Западной группировки Вооруженных сил России принимают участие в отражении атак со стороны украинских диверсинно-разведывательных групп, нанося по ним удары из гаубиц «Мста-Б», сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Работа артиллеристов была снята на видео.

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» продолжают уничтожать украинские диверсинно-разведывательные группы, срывая попытки прорыва на территорию России, — рассказали в Минобороны.

Военнослужащие отметили, что основную часть их работы составляет контрбатарейная борьба, то есть нанесение ударов по минометам и ствольной артиллерии противника. После передачи информации о местонахождении отрядов ВСУ удары по ним наносятся точно и быстро, подытожили артиллеристы.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео уничтожения двух установок украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». По его словам, на кадрах запечатлена работа разведчиков 2-го гвардейского армейского корпуса ВС России. Как отметил аналитик, ролик был снят в районе поселка Белогоровка в ЛНР.

Telegram-канал Fighterbomber ранее сообщил, что ВС РФ впервые применили новую авиабомбу в зоне специальной военной операции на Украине. Речь идет об УМПБ Д-30СН — универсальном межвидовом планирующем боеприпасе, который представляет собой крылатый снаряд со спутниковой системой самонаведения.