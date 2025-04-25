Появились кадры, предположительно, с телом убитого Москалика

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Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, предположительно, с телом убитого в Балашихе российского генерал-майора Ярослава Москалика. Судя по видео, сейчас следователи осматривают все автомобили, припаркованные в ближайшем радиусе от места взрыва.

По мнению некоторых военкоров, подрыв автомобиля, при котором погиб офицер, мог быть реакцией Киева на переговоры по урегулированию украинского конфликта. По версии аналитиков, за атакой могут стоять украинские спецслужбы, что, по их мнению, лишь подчеркивает настоящую сущность Киева.

Ранее сообщалось, что взорвавшийся автомобиль трижды менял владельца с конца января нынешнего года. Изначально Volkswagen принадлежал некой Маргарите В., которая переоформила машину на приехавшего из Азербайджана мужчину. Далее авто приобрел 26-летний Андрей П. Он всего неделю владел иномаркой, а потом перепродал ее уроженцу украинского города Сумы.

До этого стало известно, что Москалик подвергался слежке последние несколько месяцев. Таким образом, организаторы его убийства запоминали полный распорядок дня военнослужащего, вплоть до входа и выхода из подъезда. Начиненный взрывчаткой автомобиль привезли к месту жительства мужчины пару дней назад. Предполагается, что бомба была приведена в действие дистанционно.