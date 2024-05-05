Появились кадры пожара в станице Голубицкая Очевидица поделилась кадрами пожара в станице Голубицкая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кадры с места пожара в Темрюкском районе в станице Голубицкая представили очевидцы. На опубликованном Telegram-каналом Kub Mash видео женщина возмущается происходящим и работой пожарных.

Дома горят, они стоят! <...> Что это такое, в конце концов? У них нечем тушить что-ли? — пришла в ужас очевидица.

На видео виден столп пламени, охвативший строения. Огонь осветил всю дорогу и небо. Видно, как люди смотрят на происходящее и удаляются от места пожара.

В пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщили о ликвидации пожара в станице Голубицкая, площадь которого составила 1,2 тысячи квадратных метров. Огонь повредил пять нежилых зданий на базе отдыха. Спасатели ликвидировали пожар в 03:56.

Всего в ликвидации от РСЧС участвовали 90 человек, 28 единиц техники, из которых от МЧС России 62 человека и 19 единиц техники.

Ранее на мусорном полигоне на Кубани произошел выброс метана. По данным оперштаба региона, в результате этого вспыхнул пожар. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров.

ЧП произошло на территории мусорного полигона МУП «Универсал», расположенном между Темрюком и станицей Голубицкой. Информация о возгорании поступила в 02:25. Пожарные локализовали очаг возгорания к 04:40. Специалисты провели проливку, засыпку грунтом и проконтролировали дымовые точки. В тушении пожара участвовали 13 человек и восемь единиц техники.